Bursa'da ağaçtaki naylon poşete dolanıp asılı kalan ve hummalı bir çalışmayla kurtarılan leylek, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesinde telef oldu. İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetbey Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kışı sıcak bölgelerde geçirip 6 ayın ardından yeniden Bursa semalarında görülen bir leylek, Yolaltı mevkiinde dere kenarındaki bir ağaca konmak istediği sırada ağacın dalında bulunan naylon poşete takılıp mahsur kalmıştı. Ekiplerin kurtarmak için seferber olduğu leylek, köydeki avcılar tarafından tüfekle poşete nişan alınarak tellerden aşağıya indirilmişti. Uzun süre aç ve susuz asılı kaldığı ağaçta kanatlarından yaralanıp bitkin düşen leylek NAK ekiplerinin aracına konulup Uludağ Üniversitesi Veteriner Hastanesine götürülmüştü. Ancak uzun süre açta kaldığı tespit edilen leylek, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen telef oldu. İHA
O leylek telef oldu
Bursa'da ağaçtaki naylon poşete dolanıp asılı kalan ve hummalı bir çalışmayla kurtarılan leylek, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesinde telef oldu.
03 Nisan 2017 Pazartesi 15:01
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