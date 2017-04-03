Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

O leylek telef oldu

Bursa'da ağaçtaki naylon poşete dolanıp asılı kalan ve hummalı bir çalışmayla kurtarılan leylek, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesinde telef oldu.

Bu haber kez okundu.

O leylek telef oldu
Bursa'da ağaçtaki naylon poşete dolanıp asılı kalan ve hummalı bir çalışmayla kurtarılan leylek, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesinde telef oldu. İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetbey Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kışı sıcak bölgelerde geçirip 6 ayın ardından yeniden Bursa semalarında görülen bir leylek, Yolaltı mevkiinde dere kenarındaki bir ağaca konmak istediği sırada ağacın dalında bulunan naylon poşete takılıp mahsur kalmıştı. Ekiplerin kurtarmak için seferber olduğu leylek, köydeki avcılar tarafından tüfekle poşete nişan alınarak tellerden aşağıya indirilmişti. Uzun süre aç ve susuz asılı kaldığı ağaçta kanatlarından yaralanıp bitkin düşen leylek NAK ekiplerinin aracına konulup Uludağ Üniversitesi Veteriner Hastanesine götürülmüştü. Ancak uzun süre açta kaldığı tespit edilen leylek, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen telef oldu. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BursaLeylekUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100