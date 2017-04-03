O leylek telef oldu Bursa'da ağaçtaki naylon poşete dolanıp asılı kalan ve hummalı bir çalışmayla kurtarılan leylek, tedavi altına alındığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesinde telef oldu.

03 Nisan 2017 Pazartesi 15:01 Bu haber kez okundu.