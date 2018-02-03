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O yağlardan nasıl kurtulunur?

Diyetisyen Aysun İpek, düzenli, çeşitli beslenme ve vücut tipine uygun egzersiz planı ile karın bölgesi yağlarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:44
O yağlardan nasıl kurtulunur?

Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Aysun İpek “bel çevresi yağlanması” hakkında bilgi verdi. İpek, “Karın-bel çevresindeki yağlanma vücudun diğer bölgesindeki yağlanmalardan daha tehlikelidir. İç organları çevreleyen bu yağ grubu kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, felç gibi sağlık problemlerini tetikleyebilir.

Cinsiyet, genetik, beslenme şekli, hareket kısıtlılıkları, hormon düzensizlikleri gibi faktörler yağlanma şeklinin önemli belirleyicileridir. Erkeklerde bel çevresi yağlanması, kadınlara oranla daha fazladır” dedi.Diyetisyen Aysun İpek şöyle devam etti: “Bölgesel yağlanma sorununa karşı tek besin içeren diyetler veya bitkisel bir ürünü sıklıkla tercih etmek belli bir bölgeden daha fazla kilo vermenizi sağlamaz.

Günlük beslenmeniz düzensizse beraberinde bir takım mide barsak sorunları da yaşayabilirsiniz.

Örneğin; su içmiyorsanız vücudunuz ödem tutuyor demektir. Bitkisel ürünler, sıvı diyetleri vücudunuzdan su atılmasını sağlarlar. Fazla miktarda karbonhidrat vücudunuzda yağlanma problemi yaşadığınız bölgelerde birikir. Öğünün karbonhidrat kaynakları olan; ekmek, makarna, pirinç, bulgur, patates, kurubaklagil, hamur işi ürünler, paket gıdaların miktarını sınırlayıp, yoğurt, et, tavuk, sebze, salata ile öğün çeşitliliğini arttırarak kilo kontrolünü sağlamaya çalışın.”

Egzersiz yapmanın faydalarına değinen Aysun İpek, “Yağlanmayı azaltmak ve vücut formunu değiştirmek için egzersiz önemli unsur. Yalnız yanlış yöntemle uzun süre mücadele etmek yorucu olabilir.

bölgenize özel egzersizler karın kaslarınızın güçlenmesinde oldukça etkili fakat mutlaka kardiyo egzersizlerine yer vererek vücuttaki yağ yakımınız desteklemelisiniz. Bu şekilde kaslarınızı güçlendirirken yağ yakımınız da sağlayarak istediğiniz karın bölgesi formuna ulaşabilirsiniz. Yürüme, koşma, ip atlama, yüzme, dans etmek önerilen birkaç yöntem” şeklinde konuştu.
İHA

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