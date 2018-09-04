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Obez çocuk sayımız artıyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Ülkemizdeki 3 milyon obez hastasından yüzde 60'ı çocuk. Her sene de çocuk obezitesi yüzde 8 artıyor" dedi

04 Eylül 2018 Salı 22:50
Obez çocuk sayımız artıyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türk Böbrek Vakfı ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere eğitim verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde, Türkiye'de obezitenin her yıl arttığını, bu nedenle bir an önce bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 3 milyondan fazla obez olduğunu ifade eden Erk, "Ülkemizdeki 3 milyon obez hastasından yüzde 60'ı çocuk, her sene de çocuk obezitesi yüzde 8 artıyor. Bu nedenle bir an önce önlem almamız gerekiyor. Obeziteyle mücadele için bunu milli politika haline getirmemiz gerekiyor.

Bunun da en önemli boyutu sağlık ve eğitimden geçiyor.  Bu nedenle Trakya'daki bütün illere öğrencilerimize eğitim veriyoruz." diye konuştu. Türkiye'de tuzla mücadele edildiği gibi şekerle de mücadele edilmesinin önemini vurgulayan Erk, özellikle nişasta bazlı şekerlerin hastalığa davetiye çıkartarak obeziteye neden olduğunu sözlerine ekledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise protokol kapsamında çocuklara böbrek sağlığı konusunda bilinçlendirme ve farkındalığın arttırılması amacıyla eğitim vereceklerini anlattı. Protokol kapsamında Edirne ve ilçelerdeki 7 bin 500 öğrenciye eğitim verileceğini vurgulayan Cırıt, "Tabii ki 7 bin 500 öğrenci diyoruz ama bunun yanında öğrenci velilerimiz de var.

Onlara da büyük görevler düşüyor. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için eğitim şart. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ise böbrek sağlığı ve obezite konusunda Milli Eğitim'le birlikte hareket ederek, yaptıkları etkinliklerle sağlıklı beslenme ve spor konusunda vatandaşları daha fazla bilinçlendirmeyi planladıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Türk Böbrek Vakfı ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
AA

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