Öğrenciler Hacı Bayram Veli’ye akın etti

12 Mart Pazar günü yapılacak YGS için gençlerle birlikte dua etmeye geldiklerini ve manevi değerlerin de unutulmaması gerektiğini belirten tarih öğretmeni Çamlıbel, "2 gün kaldığı için öğrenciler çok stresliler, ama aslında hayatlarının sonu değil bu, daha 17 yaşındalar, uzun bir ömürleri olacak ve her şeyin telafisi var. Biz rahatlatmaya çalışıyoruz ama tabi onlar verdikleri emeklerin karşılığını alabilecekler mi diye bir strese giriyorlar. Yemedikleri farklı şeyleri yemesinler çünkü vücut tepki gösterebilir. Normal beslenme alışkanlıklarının dışına çıkmasınlar. Bu sürecin sonu değil daha LYS var, telafisi için bir şeyler yapılabilir. Sınava girecek bütün öğrencilere ve Türk milletine hayırlı bir ömür diliyorum. Allah vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü bozmasın" şeklinde konuştu.

Anadolu lisesinde okuyan Kübra Kaya çok heyecanlı olduğunu, çok çalıştığını ve son olarak da türbeye dua etmeye geldiğini ifade etti. Güleser Ekici, Hazal Yağcı da çok heyecanlı olduklarını ve hayallerindeki mesleklerden bahsetti. Aynı bölümü isteyen iki arkadaş Melisa Kolsal ve Başak Bahar ise, çok stresli olduklarını belirttiler. Mustafa öğretmenin öğrencilerinden Kerem Erden de kendi gibi sınava girecek arkadaşlarına heyecanlanmamalarını söyledi. İHA