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Öğrencilerden duygulandıran hediye

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehit annesi Emine Karahan'a, oğlunun kara kalem portresini hediye etti

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:00
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Öğrencilerden duygulandıran hediye

Yeniçubuk Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Kenan Çarboğa, 1998'de Batman'da şehit düşen asker Ahmet Karahan'ın annesi Emine Karahan'a ziyarette bulundu.

Şehit annesinin elini öpen öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler ile oğlunun kara kalemle çizilmiş portresini hediye etti.

Oğlunun resmini gören anne gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrencilere tek tek sarılıp öpen ve teşekkür eden anne Karahan, onlardan eğitimlerini sürdürmelerini istedi.

Öğretmen Çarboğa, yaptığı açıklamada, şehit ailelerini hatırlamak gerektiğini belirtti. Ziyarette şehit annesine çeşitli hediyelerle ile okulun resim öğretmenine çizdirdikleri şehit Ahmet Karahan'ın portresini de verdiklerini anlatan Çarboğa, "Amacımız bu memleketin nasıl kurulduğunu ve nasıl korunduğunu çocuklarımıza anlatmaktı. Ziyaretimizde şehit annemiz bizlere büyük bir misafirperverlik örneği gösterdi.

Onun duygulu tavırları bizleri de aynı atmosfere çekti. Çocuklara kendi torunu gibi, çocuğu gibi muamelede bulundu." diye konuştu. Şehit annesi Karahan ise öğrencilere teşekkür ederek, "Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş Ahmet'imin aynısı olmuş." dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
SivasGemerekKara KalemPotre
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