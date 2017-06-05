Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri sıra dayağına çekerek dövmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde öğrencileri tahtanın önüne dizen öğretmen, bir daha şikayet gelmemesi konusunda öğrencileri uyardı. Öğretmen, öğrencileri uyardıktan sonra tek tek tokatlamaya başladı. Öğrencilerin suratına tokatlar atan öğretmen daha sonra ise sıralarına oturttu. İHA
Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı
Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri sıra dayağına çekerek dövmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
05 Haziran 2017 Pazartesi 15:43
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