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Öğretmenler uçuruma yuvarlandı

Kastamonu’da okula giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmen yaralandı 

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:40
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Öğretmenler uçuruma yuvarlandı

Kastamonu’da il merkezinden Karadere Ortaokulu'na giden Ayşin Şenoğlu (33) idaresindeki 37 BC 377 plakalı otomobil, Yukarı Elyakut köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öğretmen Ayşin Şenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Şerife Ünal (34) ve Nazan Gündoğdu (36) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ayşin Şenoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazayı haber alan yakınları ve öğretmenlerin arkadaşları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. İHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKastamonu Devlet Hastanesi
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