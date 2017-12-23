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‘Okul çevresinde tuzağa düşüyorlar’

Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan, madde bağımlısı 14-18 yaş aralığında çocukların büyük bölümünün bu tuzağa okul çevresinde düştüğünü söyledi

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:39
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‘Okul çevresinde tuzağa düşüyorlar’

Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mersin’de bir seminere konuşmacı olarak katıldı. Dağlıkan konuşmasında, okullardaki tehlikeye dikkat çekerek, “Madde bağımlısı olan 14-18 yaş arasındaki çocukların çok büyük bölümü, bu tuzağa okul çevresinde düşüyor. Uyuşturucu çeteleri, çocukları bağımlı yapana kadar uyuşturucuyu parasız veriyor” dedi.

Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, uyuşturucuyla mücadelede polisiye tedbirlerle eş zamanlı olarak ‘kişiyi bağımlılığa sürükleyen’ faktörlerle de savaşılması gerektiğini vurgulayan Sibel Dağlıkan, bu çerçevede ‘okul’ kavramına dikkat çekti.

Dağlıkan, uyuşturucu satıcılarının doğrudan kendilerinin ya da aracı olarak kullandıkları öğrenciler üzerinden okullarda çocuklara ulaştığını belirtti. Dağlıkan, çetelerin çocukları tuzağa düşürmek için sabırla çalıştıklarını kaydetti.

 ‘Çocukları suça sürüklüyorlar’

Uyuşturucu satıcılarının, özellikle parçalanmış ailelerden gelen ya da stres düzeyi yüksek ortaokul ve lise öğrencilerine yöneldiğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan, “Önce ‘Bende sana iyi gelecek bir şey var’ diyerek, ücret almadan uyuşturucu madde veriyorlar. Çocuk bağımlı olana kadar bunu yapıyorlar. Bağımlılık başlayınca para istiyorlar.

Çocuğun parası yoksa, suça sürüklüyorlar. Çocuk ya para bulabilmek için hırsızlık ve gasp gibi suçlar işliyor ya da çetenin yönlendirmesiyle suç işliyor. Kız çocuklarında fuhuşa sürükleme olaylarına da rastlanıyor” diye konuştu.

 ‘Fark ettirmeden izleyin’

Dağlıkan, ailelerin okuldaki tehlikeye karşı duyarlı olması gerektiğini de söyledi. Öncelikle ailelerin çocuklarını önemsemesi gerektiğini vurgulayan Sibel Dağlıkan ardından şöyle devam etti:

“Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarınızı, onların fark etmeyeceği şekilde takip edin. Kimlerle arkadaş olduklarını, boş zamanlarında ne yaptıklarını izleyin. Cüzdanını takip edin.

 Çünkü birçok bağımlı çocuk, uyuşturucu alabilmek için anne-babasının cüzdanından para çalar. Çocuğun psikolojik ve fiziksel durumunu izleyin. Şüpheli bir durum gördüğünüzde bir psikologla görüşün.”

Bu belirtilere dikkat!

Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan uyuşturucu kullanan kişilerdeki psikolojik ve fiziksel belirtileri şöyle sıraladı:

“Bitkinlik, dalgınlık, uyuklama, uyku bozukluğu, konuşma güçlüğü, burun akıntısı, terleme, titreme, dengesizlik, gözde kanlanma, göz bebeğinde daralma, yüzde kızarma ya da solukluk, kabızlık, ishal, mide-bağırsak yakınmaları, yürüme bozukluğu, solunum güçlüğü, ağrılar.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
MaddeçocukTuzakOkul
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