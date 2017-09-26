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Okulda enfeksiyon riskine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, okulların açılması ile daha fazla bir arada olan çocuklarda görülebilecek enfeksiyon riskine karşı uyarılarda bulundu

26 Eylül 2017 Salı 16:48
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Okulda enfeksiyon riskine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, okulların açılması ile daha fazla bir arada olan çocuklarda görülebilecek enfeksiyon riskine, bir de değişen hava şartları eklenince oluşacak hastalık risklerine karşı uyardı. Özellikle ilkokula yeni başlayan öğrencilerin bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Birsen Öztürk, hava sıcaklıklarındaki ani değişimin hastalıklara davetiye çıkarttığını belirtti ve hastalıklardan korunma yöntemlerini anlattı.

Okullarda görülen rahatsızlıkların başında solunum yolu enfeksiyonlarının geldiğini söyleyen Dr. Öztürk, soğuk algınlığı, grip, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, herpes gibi pek çok viral enfeksiyonlar ile boğmaca, tüberküloz, suçiçeği, menenjit gibi hastalıkların solunum yolu salgıları ile etrafa yayılmakta olduğuna dikkat çekti. Ayrıca sonbaharın etkisiyle hava sıcaklıklarındaki ani değişimin, hastalıklara davetiye çıkarttığını belirten Dr. Birsen Öztürk, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların sonbahar döneminde nezle, grip, soğuk algınlığı hatta zatürre gibi hastalıklara yakalandığını söyledi.

Alınacak önlemler, tedaviden daha önemli

Hasta olmadan alınacak önlemlerin, hastalığın tedavisinden çok daha önemli olduğunu belirten Dr. Birsen Öztürk, çocukları bu aylardaki hastalıklardan koruyabilmek için özellikle beslenmelerine ve giyimlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sindirim sistemi yolu, direkt temas ve yaralanmalar sonucu oluşan hastalıkların da küçümsenmeyecek kadar çok olduğuna dikkat çeken Dr. Birsen Öztürk, tuvaletlerdeki hijyen koşulları, ellerin ve eşyaların kirli olması, gıda ürünlerindeki hijyen koşulları gibi nedenlerden dolayı; ishal, hepatit A, impetigo, siğil, uyuz , mantar enfeksiyonları, konjonktivit ve gıda zehirlenmeleri gibi hastalıkların ortaya çıktığını belirtti.

Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve azaltılabilmesi için ailelerin, öğretmenlerin, diğer okul çalışanlarının ve çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Birsen Öztürk, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Çocuklar okula başlamadan önce eksik olan aşıları tamamlanmalıdır. Aynı şekilde çocuklarla yakın temasta olan erişkinler de hepatit, suçiçeği, kızamık-kızamıkcık-kabakulak, boğmaca ve grip enfeksiyonuna karşı aşılanmalıdır.

Bulaşıcı hastalığı olan çocuk veya erişkinlerin okuldan uzaklaştırılması ve evde dinlendirilmesi gerekir. Ateş, kusma, ishal, boğaz ağrısı, öksürük, döküntü olan çocuklar hemen doktora yönlendirilmelidir.

El hijyeni eğitimi vurgulanmalıdır. Enfekte olabilecek eşyalar uzaklaştırılmalı, standartlara uygun olarak temizlenmelidir.

Yemekhanelerde gıda güvenliğine önem verilmeli, uygun numune kontrolleri yapılmalı, yemek hazırlayıcılar enfeksiyon taşıyıcılığı açısından belli aralarla tetkik edilmelidir.

Tuvalet ve lavaboların düzenli kontrol ve temizliği yapılmalı ve kontrol edilmelidir.” İHA

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