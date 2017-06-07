Okuldaki şiddet, müdürü yerinden etti

Bursa Setbaşı Atatürk Ortaokulu 'nda bir öğretmenin öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilirken, konu ile ilgisi olmadığı öne sürülen okul müdürünün tayininin çıkması velilerin tepkisini çekti. Öğrenci velileri, müdürün okulda kalmasını talep ediyor. Velilerin iddialarına göre, geçtiğimiz aylarda Bursa Setbaşı Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe öğretmeni S.G, 8. sınıf öğrencilerine şiddet uyguladı. Velilerin durumu şikayet etmesi üzerine müfettişler konuyu inceledi. Yine iddialara göre, Türkçe öğretmeni S.G'nin şikayeti üzerine okul müdürü Köksal Bülbül'ün başka bir okula tayini çıktı. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesindeki Atatürk Anıtı arkasında toplanan veliler müdürün okulda kalmasını istedi.

Oğlunun 8. sınıfta eğitim gördüğünü ve Türkçe öğretmeni S.G.'den şiddet gördüğünü iddia eden Seçil Çakır, "Oğlum öğretmeninden şiddet gördüğünü benden sakladı. Aynı sınıftan başka arkadaşı ile internetten yazışırken bu durumu fark ettim. Öğretmeninin tekme vurduğunu ve kafasına da iki tokat vurduğunu arkadaşlarından öğrendim. Bu mağduriyetimden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe yazdım. Dilekçe neticesinde müfettişler bizlerle görüştü. Konunun okul müdürü ile alakasının olmamasına rağmen müdürümüz başka okula tayin edildi" dedi. İHA