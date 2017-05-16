Ölen 24 kişinin mola görüntüleri ortaya çıktı

Anneler Günü etkinliği kapsamında 13 Mayıs'ta İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e hareket eden midibüsteki vatandaşlar, kazadan bir süre önce Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde mola verdi. Çoğunluğu kadınların bulunduğu midibüstekilerin mola yerindeki görüntüleri, çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, çay bahçesine Armağan Sertbaş'ın kullandığı kaza yapan 03 FR 747 plakalı midibüs yanaşıyor. Daha sonra midibüsten inen yolcular çay bahçesine geçip buradaki masaları birleştirerek kahvaltı yapıyor. Gezinin organizatörlüğünü yapan Nazlı Ceylan, tüm masaları tek tek dolaşıp yolcularla tokalaşıyor. Trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Sertbaş da 10 aylık bebeği Nehir'i kucağına alarak bahçede dolaşıyor. Organizatör Nazlı Ceylan da ara ara telefonla görüşüyor.

Çay bahçesini işleten Faruk Alp, Nazlı Ceylan'ın, daha önce de çeşitli kafilelerle iş yerine geldiğini söyledi. Kaza günü Marmaris'e hareket etmeden önce kendisine "İnşallah başka sefer yine geleceğiz" dediğini anlatan Alp, şöyle konuştu: