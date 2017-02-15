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Omega 3 kaynağı Karadeniz hamsisi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem balık avcılığı hem de üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını, ihracatta son 8 yılda büyük artış yaşandığını, yıllık ihracat rakamlarının 800 milyon dolar civarına ulaştığını belirtti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:09
Omega 3 kaynağı Karadeniz hamsisi
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem balık avcılığı hem de üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını, ihracatta son 8 yılda büyük artış yaşandığını, yıllık ihracat rakamlarının 800 milyon dolar civarına ulaştığını belirtti. Türk balıklarının omega 3 zengini olduğunu vurgulayan Kızıltan, Norveç somonunun Türk balıklarından daha sağlıklı olduğunu ima eden reklamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kızıltan, bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini belirterek, "Bunun böyle olmadığını biz ortaya koyduk. Üreticiler olarak yaptırdığımız analizlerde Türkiye'deki hem denizden yakalanan hem de üretilen balıklarda omega 3 oranı Norveç somonundan daha fazla olduğunu gördük. Özellikle bizim hamsimiz, istavritimiz, barbunumuz, dil balığımız, levreğimiz, çipuramız hepsi omega 3 zengini balıklar" diye konuştu. Kızıltan, "Bugün Avrupa'da satılan omega 3 hapları var, bunların kaynağı Karadeniz'den çıkan hamsi balığıdır. Türkiye'deki bütün balıkları Norveç'ten gelen çiftlik balıklarından mutlaka besin değeri olarak daha yüksektir." ifadelerini kullandı. AA
Anahtar Kelimeler:
Ege Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları BirliğiTürkiye
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