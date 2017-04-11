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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yük taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yük taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye’nin her tarafından toplanan insanı yardımlar ile ticari malların yüklü olduğu tırlar Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Oluşan tır yoğunluğu Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerin hızlı yapılmasıyla birkaç saat içerisinde giderildi. Tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı’na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen malzemeler, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. Öte yandan Çobanbey bölgesine AFAD tarafından kurulan lojistik depoya yardım tırlarındaki malzemeler de indiriliyor. Depolardan Çobanbey (RAİ) bölgesi ve El Bab ilçesi ve kırsalındaki Suriyelilere yardım malzemesi dağıtılıyor. İHA
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KilisÖncüpınar Sınır Kapısı
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