Ormanlık alanı ateşe verdiler

Edinilen bilgiye göre, önceki gece geç saatlerde Karadağ ormanlık alanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ormanlık alanı ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olay yerine özel harekat polis ekipleri de sevk edildi.
Polis ekipleri ormanlık alanı ateşe vererek kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İHA