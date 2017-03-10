Ortaköy sahiline metro geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş , İstanbul'da 100 kilometreyi aşan tünel yol programladıklarını belirtti. Topbaş, bunlardan birinin de Sarıyer'den Büyükçekmece'ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlaması olduğunu bildirdi. Topbaş, şu bilgileri paylaştı:

“Sarıyer'den Büyükçekmece'ye gitmek isteyen o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece'ye veya aradaki ilçelere gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada Harem'den Küçükköy'e ve Anadolu Hisarı'na kadar 18 kilometrelik tünel programladık. Yani yerin altından üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalışıyoruz.”

Ortaköy'den Sarıyer'e metro