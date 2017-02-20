Oruç perhizi yaşlanmayı yavaşlatıyor

Bilim adamları bedeni düzenli aralıklarla ve belirli miktarda aç bırakmanın vücutta yaşlanma etkilerini azalttığını ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları önlediği ileri sürdü.

Güney California Üniversitesinden bilim adamları 100 denek üzerinde yaptıkları araştırmada, altı ay boyunca bir tür "oruç perhizi" uygulanan katılımcıların sağlıklı kilo kaybının yanı sıra kan basınçlarının da düştüğünü gözledi.

Araştırmada obez olmayan fakat tamamı fazla kilolu olan katılımcıların yarısı 6 ay boyunca normal düzende beslenirken, geri kalanına aynı beslenme düzeni içinde ayda 5 gün 700 ila 1100 kalori alma sınırlaması getirildi.

Araştırmanın sonunda, oruç perhizi uygulayanlar ortalama 2,6 kilo kaybederken, kan basıncı gibi sağlık değerlerinde belirgin düzelme olduğu görüldü.

Araştırmacılar, "(Deneklerin) vücut ağırlığı, kitle endeksi, genel yağ oranı, basen yağlanması, bel kalınlığı, büyük ve küçük tansiyon, kolesterol, (kanser ve şeker hastalığı riskini arttıran) insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) ve (vücutta iltihaplanmaya yol açan) c-reaktif protein değerlerinde belirgin düşüş olduğunu" saptadı.

Söz konusu değerlerin normalin üzerinde olmasının vücutta yaşlanma etkilerinin artmasına yol açtığı, dolayısıyla perhizin yaşlanmayı yavaşlatabileceği ileri sürüldü.

Araştırmacılar perhizden en çok fayda sağlayanların obeziteyle ilişkili hastalık riskine açık bireyler olduğunu vurgularken, perhizin herhangi bir yan etkisinin olmadığı bildirildi.

Oruç perhizlerinin sağlıklı bir metabolizmaya kavuşmanın en pratik yolu olabileceğini ifade eden araştırmacılar, bu alanda daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kişilerin belirli aralıklarla yalnızca su içerek düşük miktarda kalori aldığı oruç perhizlerinin son dönemde diyet yapanlar arasında giderek yaygınlaştığını belirten araştırmacılar, bu tarz diyetlerin uzun süre ve aşırı ölçüde uygulanmasının sağlığa zararlı olabileceği konusunda da uyardı. AA