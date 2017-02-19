Otizm önceden tespit edilebilir

Araştırmalar, beyin taramalarının otizmi, semptomları ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğini saptadı.

Araştırma, en erken 2 yaşında, çoğunlukla daha ileri yaşlarda tanı konulabilen otizmin kökeninin, hayatın ilk yılı gibi daha erken dönemde teşhis edilerek, beynin gelişme aşamasında gerekli tedavilerin uygulanabileceğini ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, aralarında büyük kardeşlerine otizm tanısı konmuş yüksek risk grubundakilerin bulunduğu 148 bebeğin beyinleri 6, 12 ve 24 aylıkken tarandı. İleride otizm teşhisi konan çocukların sonuçlarında, dil gibi üst düzey işlevlerden sorumlu beynin korteks bölgesinde farklılıklar bulunduğu tespit edildi.

Yapay zekayla değerlendirilen beyin tarama sonuçları, yüzde 80 oranında doğruluk payıyla hangi çocukların otizmli olduğunu belirleyebildi.

Her 100 kişiden birinde görülen ve özellikle sosyal etkileşim gibi davranışları etkileyen otizme erken teşhis konması durumunda, ebeveynlerin çocuklarıyla yeni iletişim yöntemlerini öğrenmesi gibi davranış terapilerinin daha etkili olacağı kaydedildi.

North Carolina Üniversitesinden Doktor Heather Hazlett, “Bir yaş öncesinde, geleneksel olarak otizmle ilişkilendirilen, beyin yüzeyindeki farklılıkları gözlemledik. Bu da bize, yüksek otizm riski taşıyan çocuklardaki beyin farklılıklarına odaklanma imkanı verdi. Dolayısıyla bu çalışma hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni olanaklar ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

Ulusal Otizm Merkezi Başkanı Carol Povey, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) yönteminin, otizmli çocuğa sahip ailelerin sonraki çocuklarının tetkik edilip, erken teşhisle doğru desteği alabilmeleri amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

Povey öte yandan çok farklı şekillerde tezahür edebilen otizmin, sadece tek bir testle tüm çocuklar içinden potansiyel otizmli çocukları belirleme konusunda yeterli olamayacağını belirtti. AA