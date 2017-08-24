Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüs köprü ayağına çarptı: 6 ölü

İzmir’den Ankara’ya gelen yolcu otobüsü başkente 35 kilometre kala kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı

Bu haber kez okundu.

Otobüs köprü ayağına çarptı: 6 ölü
Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.
İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı yolcu otobüsü, dün sabah saat 07.45 sıralarında Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkiinde kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.
Otobüs personeliyle toplam 43 kişinin bulunduğu araçta sürücü Uğur Durmaz ile yolcular Hatice Vatansever, Fatma Işık, Tayyar Yenilmez olay yerinde, Ali Rıza İçöz ve Ayten Sağtürk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 37 kişi de yaralandı.
Otobüsün içinde sıkışanlar bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden şoför Durmaz'ın cenazesi ise hurdaya dönen otobüsün karayolları ekiplerince vinç ve iş makineleriyle köprünün ayağından kurtarılmasının ardından çıkarılabildi.
Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapatılan ve tali yollardan ulaşımı sağlanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeninden açıldı. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir-Ankara Karayolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100