Otobüs kuyruğu 3 kilometreyi buldu

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle şehir dışına çıkan İstanbulluların dönüş yoğunluğu dün de devam etti. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş bölümünde yolcu otobüsleri metrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Araç kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar valizlerini alarak yola yaya devam etti.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca art arda dizilen otobüslerin otogara girişi saatler sürdü. Trafikte beklemek istemeyen yolcular valizlerini alarak otobüsten indi. Bazı yolcular yola yaya devam ederken otobüs şoförleri ve muavinler duruma isyan etti. Otogar girişinde oluşan otobüs kuyruğu havadan da görüntülendi. 3 kilometre boyunca art arda dizilen otobüslerin otogara girişi saatler sürdü. Görüntülerde otobüslerin oluşturduğu kuyruk ve tamamen duran trafik görülüyor.

HABER MERKEZİ