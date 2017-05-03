Otobüs şoförüne tekmeli saldırı

Duraktan önce durmayan otobüs şoförüne tekmeyle saldırdı. Olay, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bir özel halk otobüsünün durağa yanaştığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan şahıs özel halk otobüsü durağa yanaşmadan önce otobüsü durdurup binmek istedi. Otobüs şoförü durmayarak durağa doğru ilerlemeye devam etti. Şoförün duraktan önce durmamasına sinirlenen şahıs, otobüsün ön kapısına gelerek şoföre tekme atmaya çalıştı. Saldırgan şahıs, “Hani demin erkektin. Gel burada konuş” diye bağırdığı sırada araç hareket etmek istedi. Bu sırada şoföre saldırmaya devam eden şahsı, arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken otobüs şoförü kapıları kapattı. Şoför duraktan uzaklaşmak için uğraşırken gözü dönen saldırgan yolcu, otobüsün camlarını yumrukladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan şahıs otobüsü duraktan önce durdurmaya çalışıyor. Otobüs şoförü durağa doğru ilerlemeye devam ediyor. Otobüs şoförü yolcuları indirmek üzere durağa yanaşıyor. O sırada otobüsün ön kapısına gelen bir şahıs “Hani demin erkektin. Gel burada konuş” diyerek şoföre bağırıyor. Yolcular otobüsten inmeye çalışırken saldırgan şahıs, şoföre tekme atıyor. Saldırganın yanındaki arkadaşları olayı ayırmaya çalışıyor. Bu sırada otobüs şoförü otobüsün kapılarını kapatarak hareket ettiriyor. Gözü dönen saldırgan hareket eden otobüsün camlarını yumrukluyor. İHA