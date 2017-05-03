Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüs şoförüne tekmeli saldırı

Sancaktepe'de bir yolcu, durak harici otobüse binmesine izin vermeyen şoföre tekmeyle saldırdı. Yolcunun tekme girişiminden kıl payı kurtulan sürücünün, otobüsün kapısını kapatarak duraktan uzaklaşmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı

Bu haber kez okundu.

Otobüs şoförüne tekmeli saldırı
Duraktan önce durmayan otobüs şoförüne tekmeyle saldırdı. Olay, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bir özel halk otobüsünün durağa yanaştığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan şahıs özel halk otobüsü durağa yanaşmadan önce otobüsü durdurup binmek istedi. Otobüs şoförü durmayarak durağa doğru ilerlemeye devam etti. Şoförün duraktan önce durmamasına sinirlenen şahıs, otobüsün ön kapısına gelerek şoföre tekme atmaya çalıştı. Saldırgan şahıs, “Hani demin erkektin. Gel burada konuş” diye bağırdığı sırada araç hareket etmek istedi. Bu sırada şoföre saldırmaya devam eden şahsı, arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken otobüs şoförü kapıları kapattı. Şoför duraktan uzaklaşmak için uğraşırken gözü dönen saldırgan yolcu, otobüsün camlarını yumrukladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan şahıs otobüsü duraktan önce durdurmaya çalışıyor. Otobüs şoförü durağa doğru ilerlemeye devam ediyor. Otobüs şoförü yolcuları indirmek üzere durağa yanaşıyor. O sırada otobüsün ön kapısına gelen bir şahıs “Hani demin erkektin. Gel burada konuş” diyerek şoföre bağırıyor. Yolcular otobüsten inmeye çalışırken saldırgan şahıs, şoföre tekme atıyor. Saldırganın yanındaki arkadaşları olayı ayırmaya çalışıyor. Bu sırada otobüs şoförü otobüsün kapılarını kapatarak hareket ettiriyor. Gözü dönen saldırgan hareket eden otobüsün camlarını yumrukluyor. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100