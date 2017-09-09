Otomobil alt yola uçtu: 2 ölü

Kaza, önceki gece 23.50 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü'nde meydana geldi. Balçova istikametinden Gaziemir yönüne seyir halinde olan 23 yaşındaki Taylan Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerden fırlayarak Akçay Caddesi'ne düştü. Alt yola düşen otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ç., 26 yaşındaki Ramazan Y. ve 19 yaşındaki Çağan D. sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden AKS ekipleri, otomobil içerisinde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, sürücü Ç. ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, D. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. D. ve Y.’nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA