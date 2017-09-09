Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR DİN
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028

Otomobil alt yola uçtu: 2 ölü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin alt yola fırlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti

Ersan İlter
Ersan İlter
09 Eylül 2017 Cumartesi 16:01
19 Okunma
Otomobil alt yola uçtu: 2 ölü

Kaza, önceki gece 23.50 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü'nde meydana geldi. Balçova istikametinden Gaziemir yönüne seyir halinde olan 23 yaşındaki Taylan Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerden fırlayarak Akçay Caddesi'ne düştü. Alt yola düşen otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ç., 26 yaşındaki Ramazan Y. ve 19 yaşındaki Çağan D. sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekibi sevk edildi.
Olay yerine intikal eden AKS ekipleri, otomobil içerisinde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, sürücü Ç. ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, D. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. D. ve Y.’nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankanın içinde tuzağa düştü
Bankanın içinde tuzağa düştü
Zeytin Mahallesi’nde çadır hayatı 
Zeytin Mahallesi’nde çadır hayatı 
Otomobil sulama kanalına düştü
Otomobil sulama kanalına düştü
2 bin balya saman kül oldu
2 bin balya saman kül oldu
Her yıl organ bekleyen 100 bin kişi ölüyor
Her yıl organ bekleyen 100 bin kişi ölüyor

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim