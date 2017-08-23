Otomobil dereye uçtu: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki otomobil, önceki gece saatlerinde merkeze bağlı Pazarköy mevkiinde Pazarköy deresine uçtu.

Kazada, Ö.K. (15) olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. (15) Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan C.K. ile E.K. ve E.K. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.