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Otomobil dereye uçtu: 2 ölü

Rize’de izinsiz aldıkları otomobille gezmeye çıkan çocuklar Pazarköy deresine uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

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Otomobil dereye uçtu: 2 ölü
Edinilen bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki otomobil, önceki gece saatlerinde merkeze bağlı Pazarköy mevkiinde Pazarköy deresine uçtu. 
Kazada, Ö.K. (15) olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. (15) Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan C.K. ile E.K. ve E.K. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yaşı küçük sürücünün, babasının otomobilini izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
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