Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Sürücü, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Ruhi Ö. yönetimindeki otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine CANKUR, sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ruhi Özkan tedavi altına alındı. İHA