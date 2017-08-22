Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 4 ölü

Kaza, dün sabaha karşı saat 02.15 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzeri İsabeyli kavşağındaki akaryakıt istasyonunun batı tarafında meydana geldi. Aydın K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan Sefa Ö.’nün kullandığı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada büyük bölümü TIR’ın altına giren otomobildeki sürücü Aydın Kabak (21) ile beraberinde yolcu olarak bulunan Yarkın K., Oğuzhan U. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler ve akaryakıt istasyonu çalışanları yardıma koştu. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKS ekipleri ile 112 acil müdahale ekipleri araçta sıkışanlara müdahale etti. İlk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Aydın K., yolculardan Oğuzhan U., Yarkın K. ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.