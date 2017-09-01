otomobilin el frenini çekmeyi unutunca

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, 5 metrelik duvardan sitenin bahçesine uçtu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmit Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 DB 300 plakalı otomobilin sürücüsü para çekmek için aracını bankamatiğin önüne çekti. Bu esnada sürücü araçtan el frenini çekmeden indi. Sürücünün bankamatiğe doğru yöneldiği sırada araç birden bayır aşağı olan yoldan hareket etmeye başladı.



Hızla aşağı doğru giden araç yol kenarında bulunan ağaç ve site demirlerine çarparak, 5 metrelik duvardan sitenin bahçesine uçtu. Bu esnada sitenin bahçesinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Araç sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonu araç düştüğü yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)