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Oy kullanıp balığa gittiler

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oylarını kullanan bazı vatandaşlar, Galata ve Unkapanı Köprüsü'ne giderek balık tuttu

24 Haziran 2018 Pazar 14:08
Oy kullanıp balığa gittiler

Sabah oylarını kullanan vatandaşlar, Galata ve Unkapanı Köprüsü'nde balık tutarak zaman geçirdi. Galata Köprüsü'nde balık tutan Oğuz Çakmak, oyunu kullandıktan sonra balığa geldiğini belirterek, "Oyumu kullanınca köprüye geldim. Balık tutarak zaman geçiriyorum. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bayram Ateş ise seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Şimdi balık tutarak keyif yapıyorum. Seçim sonuçlarını merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Unkapanı Köprüsü'nde balık tutan Şenol Işık da stres atmak için geldiğini dile getirerek, "Oyumu kullandım ve köprüye geldim. Hava da fena değil." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 25.06.2018 01:31
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