Oyun oynamayı seviyoruz

Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, Türkiye'de 30 milyondan fazla kişinin oyun oynadığını belirterek, "Geçtiğimiz senenin üstüne, bir yıllık süre içerisinde 1 milyon oyuncu daha eklenmiş. Bu sayıya mobil cihazlarda oyun oynayan kişileri de eklediğimizde sayı daha da yükseliyor.

Kısacası, oyun oynamayı seven bir ülkeyiz. Bu nedenle oyuncu sayısı da her geçen yıl katlanarak artacaktır" dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece PC değil, genel anlamda oyun sektörü ve oyuncu sayısının çok hızlı büyüdüğünü ifade etti.

International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Türkiye'deki kişisel bilgisayar satışlarının 2018’in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 arttığını aktaran Yılmaz, bilgisayarların lüks olmaktan çıkıp her evin standart bir eşyası haline geldiğini söyledi. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte artık bilgisayarı olmayan bir evin düşünülemediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Günümüzde oyun bilgisayarlarına talebin arttığını görüyoruz.

Çünkü yüksek performanslı bu bilgisayarlar, sadece oyun oynatmakla kalmıyor, kullanıcıların her ihtiyacını rahatlıkla görebiliyor. Gitgide dijitalleşen bir hayatta buna ayak uydurmak için bilgisayarlara yönelim de artıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte gerek karne hediyeleri gerekse yaz tatili dönemi gibi etkenlerin de etkisiyle satışlarımız yükseliyor. Yaz dönemi, satış anlamında en hareketli dönemlerimizden birisi oluyor..."

Oyun oynayanlar her yıl artıyor

İlhan Yılmaz, kurdaki artışın oyun bilgisayarı sektörünü sarstığını belirterek, "Kurdaki artış, hayatın pahalılaşmasına dolaylı olarak sebep olurken, bilgisayar ve teknoloji sektörünü de doğrudan etkiliyor. Bilgisayarlardaki tüm parçalar döviz bazında fiyatlandırılıyor fakat bizler satışlarımızı TL ile yapıyoruz.

Dövizde yaşanan her iniş çıkışta fiyatlarımızı günlük olarak değiştirmiyoruz tabii ki... Ani yükselişlerde ise tüketiciyi korumak adına kendi karlılığımızdan feragat ederek fiyatlarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle satışlarımız dövizle orantılı olarak azalıp artmıyor. Bununla birlikte tabii ki, sürekli yükselişlerde biz de fiyat yükseltmek durumunda kaldığımız için bu durum satışları olumsuz etkileyebiliyor." diye konuştu.

AA