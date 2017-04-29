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Oyun oynarken ölümden döndü

Eskişehir’de evlerinin önündeki korkuluk demirinin üzerine düşen 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Ağır yaralanan çocuğun boğazına 15’ten fazla dikiş atıldı

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Oyun oynarken ölümden döndü
Eskişehir’de evlerinin bahçe duvarının üzerinden geçtiği sırada düşmesi sonucunda boğazına korkuluk demiri batan 10 yaşındaki çocuk ölümden son anda kurtuldu.
Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak üzerinde bulunan evlerinin bahçesinde kardeşi ile top oynayan İsmail A., toplarının dışarı kaçması sonrasında bahçe duvarından aşarak almak istedi. Bahçe duvarının üzerine çıkan çocuk, korkuluk demirlerini geçtiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme esnasında korkuluk demiri, çocuğun boğazını boydan boya kesilmesine neden oldu. İnsan gücü ile eğilmeyen korkuluk, küçük çocuğun boğazını sıyırtması esnasındaki kuvvetle yamuldu. Çocuğun kanlar içinde kaldığını gören komşu Reha Öner ise, yaptığı ilk müdahale sonrasında durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada İsmail A.’nın boynuna yaklaşık 15 dikiş atıldı. Hayatta kalan küçük çocuğun ailesi, hem üzüntülü hem de çocuklarının hayatta kaldığı için dua ediyorlar.
İsmail A.’nın babası Sedat A. ise, fabrikada çalıştığı sırada haberi aldığını belirterek, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Ben fabrikada çalıştığım sırada haber geldi. Oradan hemen hastaneye geldim. Komşularımız müdahale etmiş. Benim bildiğim 15 dikiş atıldı. Allah kimseye bu durumu göstermesin çok kötü. Herkes çocuğuna sahip çıksın, kolay değil. Kimseye evlat acısı vermesin. Anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarına dikkat etsin.” İHA
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