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Oyunu kullanan sahillere akın etti

Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sahillere akın etti.

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Oyunu kullanan sahillere akın etti
Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sahillere akın etti. Sabah saatlerinde başlayan refrandum oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sahillere koştu. Güneşli ve sıcak havayı oy kullanma görevi sonrasında fırsat bilen vatandaşlar çay bahçelerini ve sahilleri adeta doldurdu. Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih ederken kimi vatandaşlar çay bahçelerinde güneşli havanın keyfini çıkartılar. Bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte uçurtma uçurmayı tercih ettiler.
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Oy Verme Işlemleri
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