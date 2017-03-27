Özel Meltem sporcuları Avrupa yolunda

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Antalya’nın Kemer ilçesinde Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 177’si kadın, 770’i erkek olmak üzere toplam 947 sporcu katıldı. Şampiyonada müsabakalar, sağ ve sol kolda, genç kızlar, genç erkekler, 21 yaş altı kızlar, 21 yaş altı erkekler, büyük kadınlar, büyük erkekler ve master erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.
Bilek Güreşi Şampiyonları Kilis’ten çıktı
Özel Meltem Spor Kulübü sporcularından Ahmet Recep Cabioğlu 65 kiloda sağ ve sol kolda 2 altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu olurken, Fehime Tuğçe Nur Kurt sağ ve sol kolda yine 2 altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Özel Meltem Spor Kulübü sporcusu Ahmet Berkay Kurt ise 60 kiloda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Önemli bir başarının altına imza atan ve şampiyona sonrası milli takım aday kadrosuna seçilen bilek güreşi şampiyonları, 22 Mayıs’ta Polonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Ağustos ayında Macaristan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.
Al Bayrağımızı göndere taşıyacağız
Şampiyona sonrası Özel Meltem Spor Kulübü Başkanı Alaaddin Özkar’ı ziyaret eden sporcular, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip Avrupa’da Türk Bayrağını dalgalandıracaklarını ifade ederken, eğitimlerini tamamladıkları Özel Meltem Kolejinin şimdi de spor kulübünde başarı kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladılar.
Özel Meltem Spor Kulübü Başkanı Alaaddin Özkar, şampiyon sporcularının başarısından dolayı büyük bir haz duyduklarını belirterek, “Gençlerimizin sportif faaliyetlerde yakaladıkları başarının eğitim hayatlarına da olumlu bir şekilde yansıdığını görmekteyiz. Özel Meltem Spor Kulübü olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı’ya da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Şampiyonasında önemli bir başarı kazanarak hem kulübümüzü hem de Kilis’i gururlandıran sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum” diye konuştu.