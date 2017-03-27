Özel Meltem sporcuları Avrupa yolunda

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Bilek Güreşi Şampiyonları Kilis’ten çıktı

Özel Meltem Spor Kulübü sporcularından Ahmet Recep Cabioğlu 65 kiloda sağ ve sol kolda 2 altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu olurken, Fehime Tuğçe Nur Kurt sağ ve sol kolda yine 2 altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Özel Meltem Spor Kulübü sporcusu Ahmet Berkay Kurt ise 60 kiloda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Önemli bir başarının altına imza atan ve şampiyona sonrası milli takım aday kadrosuna seçilen bilek güreşi şampiyonları, 22 Mayıs’ta Polonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Ağustos ayında Macaristan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

Al Bayrağımızı göndere taşıyacağız

Şampiyona sonrası Özel Meltem Spor Kulübü Başkanı Alaaddin Özkar’ı ziyaret eden sporcular, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip Avrupa’da Türk Bayrağını dalgalandıracaklarını ifade ederken, eğitimlerini tamamladıkları Özel Meltem Kolejinin şimdi de spor kulübünde başarı kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladılar.