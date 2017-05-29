Pakistan’da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, pazar günü Belucistan eyaletinin Turbat kentinde kaydedildi. Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkilileri, Turbat'ta önceki gün sıcaklığın 53,5 dereceyi bulduğunu söyledi. En son, 30 Mayıs 2009’da sıcaklık 52 dereceye çıkmıştı. Yetkililer, Pakistan’ın iklim değişikliğinin etkisi altında olduğunu, son yıllarda aşırı sıcakların ülke genelinde etkisini arttırdığını bildirdi. Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkili aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Pakistan'da rekor sıcaklık 53.5 DERECE
Pakistan’da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, pazar günü Belucistan eyaletinin Turbat kentinde kaydedildi.
29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:34
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