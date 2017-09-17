Palamut, köpekbalığı getirdi

Palamut sürüsünün peşine takılarak Marmara ve Karadeniz’de dolaşan devasa büyüklükte köpekbalığı balıkçı ağlarına takıldı. Sabaha karşı balıkçıların büyük bir uğraşla tekneye çektikleri 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığı balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri'ne getirilerek sergilenmeye başlandı. Pazartesi günü 11.00-12.00 saatleri arasında kanser hastalarına şifa niyetine ücretsiz olarak dağıtılacak olan köpekbalığı, balık av sezonunun açıldığı günden buyana yakalanan ilk köpekbalığı.

Devasa büyüklüğüyle görenleri şaşırtan köpekbalığı, sergilenmeye başlandığı Balıkçı Kenan Tesislerine gelenlerin de ilgi odağı oldu. Cep telefonlarıyla fotoğraf çekildikleri köpekbalığı etinde şifa arayan vatandaşlar, Balıkçı Kenan'da iletişim bilgilerini kaydettirerek, ücretsiz dağıtımın yapılacağı Pazartesi gününü beklemeye başladı.