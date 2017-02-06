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Palayla market soygunu

Çok sayıda suç kaydı bulunan iki kardeş Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir süpermarkette silah ve palayla soygun yaptı. İki kardeş, soygundan sonra trenle kaçmak isterken yakayı ele verdi

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:44
Palayla market soygunu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir süpermarkette silah ve palayla soygun yapan iki kardeş, trenle kaçarken yakalandı. Olay, Yıldıztepe Mahallesi 61. Sokakta bulunan süpermarkette meydana geldi. M.A. (18), O.A. (16) isimli iki kardeş, süpermarketin kapanmasına dakikalar kala ceketlerinde getirdikleri silah ve pala ile müşteri olarak girdi. Bir süre kasa etrafında vakit geçiren şüpheliler, daha sonra ceketlerinden çıkardıkları silah ve palayla bayan kasiyerleri tehdit etmeye başladılar. Kasadaki parayı soğukkanlılıkla alan iki kardeş, raflardan şişe su aldıktan sonra kayıplara karıştı. Soygun anları, markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Soyguncular silah tehdidiyle kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçarken, çalışanlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kaydından soyguncuların eşkalini belirledi. Yapılan kısa araştırmada M.A., ve O.A.’nın Denizli istikametine giden bir trene bindiği tespit edildi. Bunun üzerine durum Buharkent polisine bildirilerek, önlem alınması istendi. Bu arada, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri trenin makinistiyle irtibata geçip durumu bildirdi. 
Verilen eşkali alan tren çalışanları, M.A. ve O.A.’nın bulunduğu kompartımanı Buharkent polisine bildirdi. Perona yanaşan trene baskın düzenleyen polis, 2 soyguncuyu kıskıvrak ele geçirdi. Soyguncuların polis kayıtlarında çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi. İHA
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Aydın’ın Nazilli IlçesiPalayla Market Soygunu
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