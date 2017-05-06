Park kavgasında komşusunu vurdu

Olay, Kağıthane Tanyeli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde bir apartmanda oturan polis memuru ile Davut T. isimli komşusu arasında araç park etme sebebiyle tartışma yaşandı. T., aracını apartmanının önündeki boş alan park edince, polis memuru ile sözlü tartışmaya başladı. Kısa süre içinde karşılıklı küfürleşmeler nedeniyle kavga büyüdü. Polis memuru küfürleşmeler sonrasında sinirlenerek silahına sarılarak ateş etmeye başladı. Bacağından yaralanan T.’nin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya karışıp bir vatandaşın yaralanmasına sebep olan polis memuru, oturduğu apartman dairesinden alınarak sorgulamak üzere ilçe karakoluna götürdü. Olay yerine gelen ekipler sokakta bulunan boş kovanları inceledi.

Görgü tanığı mahalle sakini Zeynal C., “Olay 3 seneden beridir devam eden otopark kavgası. Daha önce de kavga ederlerdi zaten. En son mahkemelik olmuşlardı. En son burada park yüzünden kavga çıktı, sonra bir ateş sesi duyduk. Herhalde önce uyarmak için boşa attı, ardından ne olduysa birbirlerine karşılık ağır sözlü ithamlardan sonra herhalde ayağından vurdu” dedi. İHA