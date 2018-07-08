Pastörize değil ham bal yiyin!

Balda pastörizasyon işleminin şekerlenmeyi önlemek için yapıldığına işaret eden Boyacıoğlu, "Bu şekilde ballar raflarda daha uzun süre berrak bir şekilde kalmaktadır. Fakat balda bu işlemin uygulanması içerisindeki enzimlerin, proteinlerin, vitaminlerin ve antioksidan maddelerin zarar görmesine neden olur. Balın pastörize ve filtre edilmemiş yani ham hali tüketilmeli" dedi.

Boyacıoğlu, pastörize edilmiş ballarda bu işlemin etikette belirtilmesi gerektiğini fakat şu anda belirtilmediğini ve bu da tüketicinin bu konuda eksik bilgilendirilmesine yol açtığını belirtti. Balın ham hali ile tüketilmesini salık veren Boyacıoğlu, "Ham bal, kovandan alındığı hali ile tüketime sunulan doğal baldır, pastörize ve filtre edilmemiştir.

Ham balda doğal olarak kristalleşme görülebilir. Balın kristalleşmesi (şekerlenmesi) tamamen doğal bir olaydır. Bu kimyasal bir bozulma belirtisi değil, fiziksel bir değişimdir" şeklinde konuştu.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL