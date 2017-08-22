Patlayıcıyı yol kenarına tuzaklamışlar Şırnak’ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek, kontrollü bir şekilde imha edildi

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