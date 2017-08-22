Uludere ilçesi Hakkari yolu Ortaköy ve Andaç köyleri arasında arama tarama çalışması yapan güvenlik güçlerince, teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Bunun üzerine yolu trafiğe kapatan güvenlik güçleri, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, yaptığı incelemenin ardından patlayıcıyı kontrollü bir şekilde infilak ettirerek, etkisiz hale getirdi. Patlayıcının imha edilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. İHA
Patlayıcıyı yol kenarına tuzaklamışlar
Şırnak’ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek, kontrollü bir şekilde imha edildi
22 Ağustos 2017 Salı 15:06
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