Pazara gelen vatandaş şaştı kadı

İsminin açıklanmamasını isteyen bir iş adamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgâhları satın alarak Ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı.

Yine aynı iş adamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzenin dağıtımda görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgâhlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi. Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.

100’er liralık market kartları da hazırlandı

İş adamının kurduğu vakfından burs alarak okuyan Rojbin Epözdemir, “Bize burs veren hayırsever iş adamı Ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Biz de burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık.

Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Bu da Ramazan ayı için yapılan bir etkinlik” dedi.

Vakıfta gönüllü olarak çalışan Şeyda Medine Bakan ise “Buradaki halka, ücretsiz olarak meyve ve sebze dağıtımı yaptık. Ayrıca 100 TL değerinde market kart veriyoruz. Bunu her sene gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan farklı semtlerde bunu yapıyoruz. Burada izdiham oldu” şeklinde konuştu.

İHA

