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Peş peşe acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri Şemdinli’de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

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Peş peşe acı haber
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri Şemdinli’de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Diğer yandan Van Çaldıran’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek 3 tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden güvenlik unsurları ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri
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