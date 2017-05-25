Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri Şemdinli’de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Diğer yandan Van Çaldıran’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek 3 tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden güvenlik unsurları ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.
Peş peşe acı haber
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri Şemdinli’de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit düştüğünü açıkladı.
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:44
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