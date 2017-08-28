Peygamber Üzümü’nün zorlu yolculuğu Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Peygamber Üzümü'nün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı

Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Peygamber Üzümü'nün zahmetli hasat ve kurutma süreci başladı. Bağ makasıyla teveklerden kesilen üzüm, tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor. Sağlam olan üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor. Zahmetli üretim aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği "Peygamber üzümü" için olgunlaşmasından, kurutularak sofralara ulaşmasına kadar bir haftalık emek gerekiyor. Besni ilçesine bağlı Çorak köyüne sabahın erken saatlerinde üzüm temizlemeye gelen mevsimlik üzüm işçiler, hummalı bir çalışma yaparak üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor. Besni İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, yaptığı açıklamada, ilçede 28 bin dönüm alanda üzüm yetiştirildiğini, bunun 5 bin 600 dönümünde sadece "Besni üzümü" üretildiğini söyledi. Besni üzümünün "Peygamber Üzümü ve Hatun parmağı" adlarıyla da bilindiğini ifade eden Kösekul, yılda yaklaşık 2 bin 600 ton Besni üzümünden elde ettikleri 650 ton kuru üzümün 13-15 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi. AA