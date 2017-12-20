'Peynirlerin kralı' tezgahlarda

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Kars'ta tam yağlı inek sütünden hazırlanan sert ve içi gözlü gravyerin oldukça zahmetli işlemlerden sonra peynir haline geldiğini söyledi.

Gravyerin, bu zahmetli işlemin ardından şu sıralar tezgahlardaki yerini aldığı anlatan Gök, Kars gravyerinin doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden elde edildiğini ve yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu vurguladı.

Bu sene süt fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldığı için gravyerin kilosu da 65-70 liradan satışa sunuldu.