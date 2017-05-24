Pideye yüzde 10 zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, pide ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pidenin kilogram fiyatının Türkiye genelinde 2015 ve 2016'da azami 6 lira olarak uygulandığını hatırlatan Balcı, bu sene ramazanda pide fiyatının yüzde 10 artışla azami 6 lira 60 kuruş olduğunu ifade etti.

Balcı, Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 liradan satılırken, bu ramazanda 300 gram pide fiyatının 2 lira olarak belirlendiğini ifade ederek, "Böylelikle Ankara'daki pidede 50 gram büyüme söz konusu. Bu diğer illerde farklılık gösterebilir. Daha düşük olabilir veya 300 gram değil 450 gramı 3 lira olabilir. Bölgenin özelliğine ve tüketicilerin tüketim alışkanlığına göre değişebilir ama Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatı 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacak." diye konuştu.

Bu artışı maliyetlerin yükselmesinden dolayı yaptıklarını dile getiren Balcı, fırıncı esnafı kazanamazsa, ilk etapta ürünün kalitesinden sonrasında da sağlıklı üretimden mahrum kalınacağını belirtti. İstanbul'da da azami uygulanacak fiyatın 6,6 liranın üzerinde olamayacağını dile getiren Balcı, gramajın da ilçelere göre değişebileceğini söyledi.

Ekmekte bir değişiklik yok

Balcı, 2002 yılından bugüne kadar ekmekteki fiyat artışının enflasyonun altında kaldığına dikkati çekerek, işletme giderleri ve maliyetlerinin artmasına rağmen ekmek fiyatlarının değişmediğini söyledi. Önceki aylarda yaşanan un fiyatlarındaki yüksekliğin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının girişimleri ile kontrol altına alındığını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Ekmek fiyatları 3 yıldır Ankara'da değişmedi. İstanbul olarak bazı bölgelerde 1 lira 25 kuruş oldu. 3 yıldır Türkiye genelinde 4-5 lira arasında değişiyor. Bizim amacımız girdilerimiz arttığında bunu hemen ekmek fiyatına yansıtmak olmadı. Bundan sonra da kesinlikle o yönde bir çalışmamız olmaz. Bugün için ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Un fiyatlarında ciddi bir yükseliş söz konusuydu. Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışma neticesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 3 ay vadeli vade farksız buğday satışıyla birlikte undaki bu yükselme durdu. İnşallah yine harman zamanında yeterli kaliteli buğdayın çıkmasıyla birlikte un fiyatında çok ciddi bir değişme olmadıktan sonra ekmekteki 4-5 lira arasında değişen fiyatı 2017'nin sonuna kadar korumayı amaçlıyoruz. İnşallah daha uzun ömürlü olur diye düşünüyoruz. Girdilerimiz konusunda sıkı takipteyiz. Bakanlıkla bu konudaki diyaloglarımız devam ediyor."