Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Plazada yangın paniği

Sarıyer Maslak’daki bir plazada çıkan ufak çaplı bir yangın paniğe neden oldu.

Bu haber kez okundu.

Plazada yangın paniği
Sarıyer Maslak’daki bir plazada çıkan ufak çaplı bir yangın paniğe neden oldu. Plazanın giriş katından çıkan dumanlar nedeniyle çalışanlar kısa süreliğine tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 
Yangın, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Maslak Sümer Sokak üzerindeki bir plazada meydana geldi. Plazanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kattan dumanlar çıkması üzerine güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sarıyer, Hacıosman ve Seyrantepe İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Çalışanlar plazadan tahliye edildi
Yangın nedeniyle panik yaşayan çalışanlar, kısa süreli binayı boşalttı. Yapılan çalışmaların ardından çalışanlar rahat bir nefes aldı. Olayı gören Emre Kurtulan, “Alttan dumanlar çıkmış. Binanın fıskiyeleri yangını söndürmüş. Ne yandığı belli değil büyük ihtimal kablo aksamı veya çöp olabilir. Çalışanları tahliye ettiler. Sonra itfaiye ekipleri geldi söndürdüler” dedi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Maslak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100