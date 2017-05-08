Plazada yangın paniği

Sarıyer Maslak ’daki bir plazada çıkan ufak çaplı bir yangın paniğe neden oldu. Plazanın giriş katından çıkan dumanlar nedeniyle çalışanlar kısa süreliğine tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Maslak Sümer Sokak üzerindeki bir plazada meydana geldi. Plazanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kattan dumanlar çıkması üzerine güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sarıyer, Hacıosman ve Seyrantepe İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Çalışanlar plazadan tahliye edildi