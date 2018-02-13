2016 yılındaki büyümesini 2017 yılında da devam ettiren inşaat sektörü dövizde olağanüstü dalgalanmalar olmazsa 2018 yılının daha iyi geçeceği düşünülüyor. Yurt içi ve yurt dışı alımları değerlendirdiğimizde inşaat sektörü büyüme oranları şöyle;

2016 yılındakonut satışlarında ulaşılan artış, 2017 yılının ikinci ayından itibaren devam etti. Bu yükseliş Temmuz-Eylül ayları arasında tavan yaptı. 2017 Kasım ayı sonuna kadar konut satışları 2016 yılının aynı ayına göre % 6,5 arttı ve 1 milyon 276 bin olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, illerin ekonomik düzeyine paralel olarak yüzde 16,9 ile İstanbul en yüksek paya sahip. İstanbul’u % 10,8 ile Ankara, % 5,9 ile İzmir takip etti. En düşük iller ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.

Yabancılara konut satışı çizgisini korudu. 2016 yılında yabancılara 18 bin 189 adet konut satışı gerçekleştirilmişti. 2017’nin ilk on bir ayında yabancılara 20 bin 70 adet konut satışı yapıldı.

2017 yılında en yüksek satış Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşlarını Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya vatandaşları izledi

Diğer taraftan yapı sektörünün yüzdelik payda kendisinden daha fazla büyüyen alt dalı yalıtım sektörü oldu.Yalıtım sektöründe teknolojik gelişmeler özellikle su yalıtımında sıfır riskli uygulamaları beraberinde getirdi. İnşaat sektöründe seçkin projeleriyle öne çıkan, yalıtım sektöründe birçok ilke imza atan ve son teknoloji uygulama yöntemlerini pazara kazandıran İzobedel’den püskürtme yalıtım teknolojileri ile ilgili bilgi aldık.

Yalıtım sektöründe püskürtme yöntemiyle öne çıkan bazı uygulamalar şöyle; Polyurea, Polyurea Su Yalıtımı, Polyurea Kaplama, Sprey Poliüretan Köpük, Poliüretan Enjeksiyon, Epoksi, Likit Poliüretan.

Polyurea püskürtülerek uygulanan olağanüstü koruyucu ve su yalıtımında sıfır riskle uygulanan bir üründür. Sıvı olarak püskürtülen polyurea 8 saniye sonra zeminde donarak bir tabaka oluşturuyor. 10 dakika içerinde üzerinde yürünebilecek hale gelir. Sıvı olarak uygulandığı için tek parça halinde ve tüm yüzeyleri kaplayarak su yalıtımında rakip uygulamalarla kıyaslanmayacak düzeyde başarı sağlıyor. Polyurea fiyatları uzun süre dayanıklılığı göz önünde bulundurulduğunda aslında daha ekonomik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Sprey Poliüretan Köpük de polyurea gibi püskürtülerek uygulanan fakat uygulandığı zeminde reaksiyona girip şişen ve dünyanın en düşük ısı iletim katsayısıyla rakipsiz bir üründür. Isı köprüsü oluşturmaz ve katlar halinde istenilen kalınlıkta uygulanabilir. Özellikle teras ve temellerde polyurea ile birlikte uygulandığında hem ısı hem de su yalıtımında şuan da pazarın en iyi çözümü oluşturuluyor.

Poliüretan Enjeksiyon ulaşılması zor veya maliyetli alanlarda, negatif yönden gelen sızıntıların önlenmesinde olağanüstü bir çözümdür.

Likit Poliüretan zemin kaplamalar ve su yalıtımı için hızlı pratik bir çözümdür. Airless makinalarla da uygulanabilen çok bileşenli likit poliüretanlar kolay uyguna bilirliği ile öne çıkıyor.

Epoksizemin kaplamlarında dekoratif çalışmalar yapılabilmesi sayesinde mağaza ve farikaların hala en çok tercih ettiği kaplama yöntemidir.

Tüm bu çalışmalarla ilgili aşağıdaki linklerden de bilgi alabilirsiniz.

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