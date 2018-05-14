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Ramazan başlıyor... ilk sahur ve iftar saati

Nefislerin arındığı, kardeşlik duygularının pekiştiği Ramazan iklimine bu gece kalkılacak sahur ile giriyoruz. Tutulan oruçlarla aynı zamanda bedenlerin sıhhat bulduğu ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakarililer en geç ise Edirneliler açacak

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:11
Ramazan başlıyor... ilk sahur ve iftar saati

Ramazanda iftar vaktine göre Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Türkiye’de oruç tutma süresi ortalama 16 saati geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 03.11'de, iftar ise 19.15'te gerçekleşecek.

Edirne'de ise saat 03.58'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.34'te açılacak. Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 79 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi; Van, Iğdır, Ağrı,Bitlis ve Batman, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi; Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.

İftarını gece yarısına yakın açacaklar da var

Coğrafi konumları nedeniyle İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, iftar sofralarına gece yarısına kısa süre kala oturacak. Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak.

Örneğin Norveç (Alesund) 22.34'te Göroland'da (Nuuk) 22.41'de İzlanda (Reykjavik) 22.42'de iftar edilecek, birkaç saat sonra ise yeni günün orucu başlamış olacak.
Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 17 ile 18 saati buluyor. Ramazan'ın ilk günü Berlin'de 21.02, Brüksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruç açılacak.

Soydaşların yaşadığı Sofya'da ilk iftar saat 20.48'de, Kırcaali'de 20.37'de, Dobruca'da 20.33'te, Filibe'de 20.41'de, Varna'da 20.32'de yapılacak. Batı Trakya'daki İskeçeli Müslümanlar, saat 20.38'de, Gümülcine'de ise 20.36'de iftar sofrasına oturacak. 

Son Güncelleme: 14.05.2018 17:44
Anahtar Kelimeler:
OruçHakkariTürkiyeİftarRamazanSahurIslamMüslüman
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