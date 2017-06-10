Ramazan sofralarının baş tacı: Hurma

Hurma karbonhidrat, mineraller, vitaminler, doymamış yağ asitleri, protein ve lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif içeriği yüksek olan hurma su ile tüketildiğinde tokluk hissi sağlayarak besin alımını kontrol etmeye yardımcı olur ve bu nedenle orucun hurma ve su ile açılması, iftarda aşırı yemeyi, hazımsızlığı ve ani kan şekeri ve kan basıncı artışlarını önleyebilir. Bunun yanı sıra gün içinde oruçlu iken alınamayan vitamin ve minerallerin karşılanmasına da destek olur.

Kan şekeri düzeyini dengelemeye yardımcı olur, tokluk hissini arttırır

Hurma, besin bileşimi sayesinde, zihinsel ve fiziki yorgunluğu azaltan bir meyvedir. Gün içerisinde, baş ağrısı ve halsizlik gibi kan şekeri düşüklüğü belirtileri görüldüğünde, lif, protein ve mineral içeren hurmanın tüketimi, hızlıca toparlanmaya yardımcı olabilir. Lif içeriği sayesinde kalp-damar sağlığına destek olur. Yine karbonhidrat, lif ve protein içeriği ile tokluk hissini uyarır, besin alımı ve vücut ağırlığı denetimine yardımcı olur.

Sindirim sistemi sağlığını destekler

Lif içeriği ile toplam günlük lif alımına katkı sağlar. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Böylelikle orucu açmak için tüketildiğinde, oruç süresince yavaşlayan sindirim sistemini canlandırmaya yardımcı olur.

Türü ve büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, 1 adet kuru hurmanın ağırlığı yaklaşık 15 gr’dır. Ramazan ayında orucu açmak için 1-2 adet veya sahurda 1-2 adet hurma tüketilebilir. Ramazan ayı haricinde ise dilediğiniz zaman özellikle ara öğünlerde 1-2 adet hurma tüketebilirsiniz. Yeterli ve dengeli beslenebilmek için besin çeşitliğini sağlamak önemlidir. Hurma da diğer meyvelerle birlikte günlük beslenmede yerini alabilir ve unutulmamalıdır ki bir besin, tek başına sizi daha sağlıklı yapmak için yeterli değildir.

Şeker hastaları hurma tüketebilir mi?



Anti diyabetik ilaç veya insülin kullanan şeker hastaları da günde 1-2 adet hurma tüketebilir. Tabii, diğer her türlü meyve, besin ve içeceğin tüketimi ile kan şekeri düzeylerindeki değişimi nasıl takip ediyorlarsa hurma için de bunu yapmalıdırlar. Şeker hastaları hurmayı süt ile birlikte tüketerek kan şekeri düzeyindeki artışı da bir ölçüde kontrol edebilir.

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