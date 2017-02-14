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Referandum takvimi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırlanan takvim Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

14 Şubat 2017 Salı 15:39
Referandum takvimi Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırlanan takvim Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, referandum süreci 16 Şubat 2017 Perşembe günü başlayacak. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleşecek. Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kullanacak. AA
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK)
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