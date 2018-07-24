Resmi ilanlara erişim artık çok daha kolay

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, resmi ilanlarla ilgili her türlü aramanın yapılabildiği Türkiye'nin resmi ilan portalı, işlevsel ve kullanıcı dostu "www.ilan.gov.tr" sitesi 1 Mayıs 2016 tarihinden beri yayında. Bu yılın ilk 6 ayında 3 milyonun üzerinde ziyaretçi, 19 milyon sayfa görüntülemesi alan sitede, her gün 500'ün üzerinde resmi ilan yayına alınıyor ve bu ilanlar kategorilerine göre, ilan haritası üzerinden yayımlandığı il bazında aranabiliyor.

İcra, ihale, tebligat ve personel alımı olmak üzere tüm resmi ilanların yayımlandığı site, abone olan ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmetler de sunuyor. Kişisel bilgiler girilerek kolayca abone olunan sitede "favori arama" seçeneğine eklenen ilanlar daha sonra da aboneye gösterilme kolaylığı sağlıyor. "Arama seçeneği kaydetme" özelliği ile kişiye özel arama kriterleri oluşturulup, bu aramalar kaydedilebiliyor.

AA