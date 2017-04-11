ABD'de bir yıldır tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf ve suç ortakları olarak değerlendirilen isimler için 'savaş suçu' yolu da açıldı. Sözcü gazetesine göre New York Güney Bölge Federal Savcılığı, Sarraf ile geçen ay New York'ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davalarını birleştirerek, ikinci bir iddianame kaleme aldı. İkinci iddianamede, İran'ın Irak ve Suriye'ye 'yasadışı yollardan silah, mühimmat, savaşçı göndermesine' ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede Sarraf, Atilla ve diğer suç ortaklarının ilişkide olduğu İran şirketleri arasında Mahan Air de sayıldı. İran Devrim Muhafızları ve buna bağlı Kudüs Kuvvetleri'nin Tahran merkezli Mahan Air aracılığıyla hem Suriye'ye, hem de Irak'a silah ve savaşçı geçirdiği iddiasına yer verildi. Rıza Sarraf hakkında geçen yıl ABD'de tutuklandıktan sonra kamuoyuna açıklanan ilk iddianamede Mahan Air'in adı geçmiyordu. İlk Sarraf iddianamesinde sadece İran'a yönelik yaptırımlar yer alırken, Suriye ve Irak'a da hiç değinilmiyordu. Sarraf'a ilişkin ilk iddianamede, İran Devrim Muhafızları ile Kudüs Kuvvetleri'nden de hiç bahsedilmiyordu. HABER MERKEZİ
Rıza Sarraf’a yeni bir suçlama
ABD'de bir yıldır tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf ve suç ortakları olarak değerlendirilen isimler için 'savaş suçu' yolu da açıldı.
11 Nisan 2017 Salı 16:10
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