Rıza Sarraf’a yeni bir suçlama ABD'de bir yıldır tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf ve suç ortakları olarak değerlendirilen isimler için 'savaş suçu' yolu da açıldı.

11 Nisan 2017 Salı 16:10 Bu haber kez okundu.