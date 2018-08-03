Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

Rize'de sel felaketi sonrası...

Rize'de iki gündür aralıklarla yağan yağışın ardından 9 köy ile çok sayıda mahalle ve yayla yolunda heyelan sonrası temizleme çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 15:32
Rize'de sel felaketi sonrası...

Rize'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından 9 köy ile çok sayıda mahalle ve yayla yolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yoğun yağışların aralıklarla devam ettiği bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Ardeşen, Çamlıhemşin, Güneysu ve merkeze bağlı köylerde etkili olan yağışın ardından 9 köy ile köylere bağlı mahallelerde ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı yayla yollarında heyelanın ardından yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları ise yaptığı ilk tespitte yaklaşık 5 milyon lira hasarın meydana geldiğini kaydetti. DSİ ekipleri de dere yataklarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yağışın aralıklarla devam ettiğini kaydederek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yağışın ardından 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Bu arada yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı. 

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı, bölgelerinde bulunan binalarda hasar bulunmadığını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

Şu an duruma hakim olduklarını ifade eden Balcı, DSİ ekiplerinin bölgeye yardıma geldiğini ve devletin bütün imkanlarının kullanıldığını belirterek, perşembe günü yaşanan şiddetli yağış nedeniyle tıkanan dere yatağını temizleme çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

Balcı, "Yapabileceğimiz tek şey afet sonrası ortaya çıkan manzarayı temizlemek, en kısa sürede bu afet yaralarını sarmak" diye konuştu.

HABER MERKEZİ
 

Son Güncelleme: 04.08.2018 02:54
Anahtar Kelimeler:
RizeSel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çikolata kalbe iyi geliyor'
'Çikolata kalbe iyi geliyor'
Türkiye büyük risk altında!
Türkiye büyük risk altında!
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Ayak mantarından korunmanın yolları
Ayak mantarından korunmanın yolları
Hacı adayları eğitimden geçti
Hacı adayları eğitimden geçti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim