Romanlar insani şartlar istiyor

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu (GfbV) perşembe günü yayınladığı bildiride özellikle Balkanlar’da yaşayan Romanların maruz kaldıkları sistematik ayrımcılık ve dışlanmaya dikkat çekti. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle, Romanların maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışan insan hakları örgütleri, Avrupa ülkelerine ortak çağrı yaptı. Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu ve Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren diğer Roman sivil toplum örgütleri ortak çağrılarında Almanya ve Doğu Avrupa hükümetlerinden "Romanların eşit hak sahibi vatandaş olarak kabul edilmelerini ve Romanlara yönelik ırkçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesini” talep etti. Alman Sinti ve Romanlar Konseyi Başkanı Romani Rose, "özellikle son dönemde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde Romanlara yönelik işlenen ihlalleri” hatırlatarak, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'i göreve çağırdı. Rose "Önceden olduğu gibi şimdi de resmi makamlar milliyetçilik, ırkçılık, nefret suçları ve azınlıklara yönelik kıyımı görmezden geliyor” diyerek Mart ayında Romanya'da yaşanan saldırılara ve ev yakma olaylarına dikkat çekti. İtalya'da da benzer bir ırkçılık ve dışlama olduğuna değinen Rose, bu konuda özellikle Almanya'nın da özel bir sorumluluğu olduğunu kaydetti.

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